Acusado de disparar en la Santa Rosa fue detenido por agentes municipales

Luego de atender un incidente por disparos en la vía pública reportado a través de la línea de emergencias 9-1-1, policías municipales del grupo especial EPE, detuvieron la noche del jueves 19 del presente a un hombre, a quien le aseguraron un arma de fuego y una pick up con la cual se impactó contra el portón de una casa ubicada en las calles Séptima y Samaniego de la colonia Santa Rosa.

El probable responsable se identificó como Raúl N. F., de 51 años y se le detuvo en el momento por supuestos delitos relacionados con los daños al portón eléctrico y la localización de un arma de fuego marca Pietro Beretta, calibre .380 sin cartuchos útiles, aunque en el lugar se encontraron 5 casquillos del mismo calibre, que fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo al procedimiento, una vez efectuado el registro en la comandancia Sur, tanto el detenido como la evidencia y una pick up GMC Sierra Denali de color blanco con placas nacionales, fueron puestos a disposición de la FGE con el fin de desahogar el caso ante dicha instancia.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.