Acribillan a motociclista tras presunto enfrentamiento en la colonia Lealtad 2

Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos por dos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Mazda blanca, en calles de la colonia Lealtad 2.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Privada de Teporaca y calle 29, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta y habría intentado disparar contra los tripulantes de la camioneta.

Sin embargo, los ocupantes del vehículo reaccionaron antes y dispararon en repetidas ocasiones contra el motociclista, quien quedó tendido sin vida en el lugar. Entre sus pertenencias fue localizada un arma de fuego calibre .25, la cual presuntamente portaba al momento del ataque.

En la escena fueron localizados al menos 14 casquillos percutidos calibre .45, evidencia que fue asegurada por las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Agentes de la Policía Municipal, pertenecientes al Distrito Zapata, acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área, mientras que paramédicos de URGE arribaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se hicieron cargo de la escena y de las diligencias para esclarecer la mecánica de los hechos, así como determinar la identidad de los responsables.