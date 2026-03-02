Acribillan a dos jóvenes en colonia San Lázaro

Durante la madrugada, pistoleros dispararon en contra de dos jóvenes, uno de 28 años y otro de 25 donde quedaron malheridos, uno de ellos presentaba impacto con entrada y salida en el tórax. El otro presentaba impactos en las piernas.

El atentado tuvo lugar sobre las calles Yaqyi cruce con Chichimeca en la colonia San Lázaro, al sur de la ciudad, muy cerca del panteón municipal l.



Elementos de la policía municipal, paramédicos de URGE y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para dar atención y realizar las indagatorias correspondientes.

En el lugar fueron contabilizados más de 10 casquillos percutidos. De los presuntos responsables no se tiene mayor información, ya que es un callejón oscuro, el cual conduce a una parte del cerro.