Acompañada de dos robots creados en CBTIS de Tijuana, Sheinbaum celebra 200 mil nuevos espacios para bachillerato

Tijuana, BC. – Al inaugurar este sábado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 290, ubicado en la colonia Natura, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se cuenta en el país con 200 mil nuevos espacios para los jóvenes en la educación media superior.

Durante su segundo día de actividades en gira por Baja California, la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda; el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño; y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, entre otros funcionarios.

” La educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa”, reiteró Sheinbaum, retomando la frase que hace unos meses pronunció en una de sus mañanera, que se volvió tendencia al ser musicalizada con inteligencia artificial por usuarios de redes sociales.

En su breve intervención, Sheinbaum detalló que entre 2025 y 2026 suman 500 acciones enfocadas en ampliar secundarias, habilitar turnos vespertinos para preparatoria y construir nuevos planteles. Además, anunció que este año arranca el nuevo modelo del Bachillerato Nacional Margarita Maza, que en conjunto con otras modalidades, suman 200 mil lugares nuevos para jóvenes de preparatoria en todo el país.

La mandataria destacó que Baja California ya cuenta con la Universidad Nacional Rosario Castellanos en funcionamiento y ahora con este CBTIS, que forma parte del Bachillerato Nacional, y reconoció el apoyo de la gobernadora para hacer posible estos proyectos.

Durante el evento, estuvieron presentes alumnos del CBTIS 290, quienes llamaron la atención al mostrar un prototipo de un humano y un perro robot.

Ávila Olmeda agradeció a la presidenta por priorizar la educación en zonas históricamente olvidadas. “Gracias por seguir impulsando a nuestras juventudes, por construir espacios donde se desarrollan los sueños y las habilidades de los jóvenes tijuanenses. Hoy la educación es un derecho y no un privilegio”, reiteró la gobernadora.

Foto Mireya Cuéllar