Acercamiento de opositores a ultraderechista Díaz Ayuso revela su rechazo a política de bienestar: Sheinbaum

Ciudad de México. La visita a México de la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, exhibe “quién es quién” dentro de la oposición mexicana y deja en claro qué proyecto de país defienden quienes la invitaron y hoy presumen reuniones y fotografías con ella, afirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su habitual rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la política española representa a la “derecha, derecha, derecha” de España y cuestionó tanto sus posturas ideológicas como el respaldo que ha encontrado entre políticos de oposición mexicanos.

Sheinbaum dijo que Ayuso —quien ayer estuvo en la Universidad de la Libertad de Ricardo Salinas Pliego y hoy tiene previsto reunirse con gobernadores de Acción Nacional en Aguascalientes— tiene derecho a venir a México y expresarse libremente, porque “México es libre” y en el país “no se le cierra la puerta a nadie”, pero subrayó que lo relevante es observar “qué dice, con quién se reúne y qué se reivindica”.

La presidenta señaló que Díaz Ayuso ha defendido posiciones contrarias a los programas sociales y una reivindicación de Hernán Cortés, a quien —recordó— incluso Carlos V cuestionó en el siglo XVI por las atrocidades cometidas durante la conquista, incluidas matanzas y abusos contra pueblos originarios.

“¿Quién la trajo? ¿Por qué andan presumiendo alcaldes, alcaldesas y gobernadores de la oposición fotos con ella? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que piensan como ella”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que el acercamiento de dirigentes opositores con Ayuso revela afinidades con una visión que rechaza la política de bienestar, reivindica la herencia colonial y sostiene que “el pobre es pobre porque no trabaja”, postura que contrastó con el proyecto de transformación respaldado, dijo, por la mayoría de los mexicanos.

También ironizó sobre la cancelación de un homenaje a Hernán Cortés que sectores afines a la derecha contemplaban impulsar junto con Díaz Ayuso. “Le midieron al asunto y dijeron: ‘No, esto sí está muy difícil, nos va a quitar como la mitad de los pocos votos que tenemos’”, comentó entre risas. Sheinbaum enmarcó la visita de Ayuso en una “alianza de la derecha internacional con la derecha mexicana”, pero consideró que quienes creen que reivindicar a Cortés o recurrir al respaldo externo les dará legitimidad política en México “están derrotados moralmente”, porque “no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México”.

En ese contexto, Sheinbaum también aludió a un reportaje difundido por Diario Red en América Latina sobre una presunta operación política articulada a través del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para impulsar campañas de desinformación contra gobiernos progresistas de la región. Señaló que escuchó audios atribuidos al ex mandatario hondureño —condenado en EEUU por narcotráfico y posteriormente indultado por Donald Trump— que, tras ser liberado en Estados Unidos, habría planteado instalar una oficina en ese país centroamericano para “afectar particularmente a Colombia y a México”, con financiamiento de gobiernos extranjeros, “particularmente Argentina”. La mandataria sostuvo que ello confirma la existencia de una “derecha internacional” conectada con sectores de España, Estados Unidos, Argentina y otras naciones, articulada mediante “una red de redes” en plataformas digitales para difundir noticias falsas y campañas de desgaste político.

La presidenta afirmó que ese entramado busca debilitar a gobiernos que, dijo, “no se pliegan” a intereses externos, defienden su soberanía y gobiernan en favor de sus pueblos. Aseguró que, pese a campañas de desinformación y “montajes” mediáticos, el proyecto de la llamada Cuarta Transformación mantiene respaldo social porque conserva “autoridad moral” y cercanía con la ciudadanía. “Podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro gobierno (…) pero no va a haber manera”, sostuvo Sheinbaum, al asegurar que mientras su gobierno se conduzca con apego a sus principios, a la Constitución y a la defensa de la soberanía nacional, “nadie va a afectar el proyecto de transformación”.