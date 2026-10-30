Acerca SSPE servicios gratuitos y descuentos durante la jornada “Movilidad Contigo”

Con el propósito de acercar diversos servicios y facilitar trámites a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realiza la jornada “Movilidad Contigo”, en las instalaciones de la Subsecretaría de Movilidad, por instrucciones del Secretario Luis Aguirre.

A través de la jefatura del Departamento de Justicia Cívica, informó que en esta edición participan nueve compañías aseguradoras que ofrecen opciones de seguros para vehículos, además de instituciones que brindan servicios y apoyos a la población.

Entre los beneficios disponibles se encuentran la expedición gratuita de actas de nacimiento, en coordinación con el Registro Civil, así como pases otorgados por la Secretaría de Salud para mastografías, vasectomías y atención relacionada con la prevención del cáncer de mama.

Asimismo, las y los asistentes pueden obtener pases para tramitar o renovar su licencia de conducir sin necesidad de cita previa, además de acceder a un circuito de salud.

La jornada estará disponible hasta las 14:00 horas en las instalaciones de la Subsecretaría de Movilidad, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir y aprovechar los servicios y beneficios que se ofrecen.