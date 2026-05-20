Accidentes por lluvia: Reportan choque sobre Periférico de la Juventud

Debido a la lluvia que se está presentando en ciudad capital, se presentó un incidente sobre el Periférico de la Juventud a la altura de la calle Toluca en la Colonia FOVISSSTE donde la conductora de una camioneta Chevrolet Grove al parecer por evitar colisionar con otro vehículo da volantazo y gira 360 grados quedando en sentido opuesto.

Posterior a ello el conductor de una pickup np300 de la empresa Cycsa me impacta en el costado derecho levemente afortunadamente sin lesionados debido al incidente la pickup quedó sobre el camellón haciéndose cargo del reporte elementos de la policía Vial.