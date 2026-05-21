Yesenia Reyes fortalece el apoyo en salud con entrega de medicamentos en municipios del Distrito 01

Como presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, la diputada local del PAN por el Distrito 01, Yesenia Reyes, realizó la entrega de medicamentos a distintos dispensarios médicos y espacios de atención comunitaria de la región, como parte de las gestiones permanentes en favor de la salud de las familias chihuahuenses.

Las entregas se realizaron en el DIF de Galeana, así como en los dispensarios médicos de Ignacio Zaragoza, Janos y San Antonio, este último ubicado en el municipio de Casas Grandes.

La legisladora explicó que este apoyo fue posible gracias a las gestiones realizadas con Nexummédica y al respaldo del Dr. Alejandro Pineda Urías, presidente de la Fundación Nexummédica, quien se ha sumado a estas acciones en beneficio de quienes más lo necesitan.

“Seguimos trabajando para acercar apoyos que ayuden a las familias y fortalezcan la atención médica en nuestra región. La salud debe seguir siendo una prioridad y, por eso, continuamos gestionando beneficios para nuestra gente”, expresó Yesenia Reyes.

Asimismo, informó que próximamente también se realizará la entrega de medicamentos a Cáritas de Nuevo Casas Grandes, ampliando así el alcance de estos apoyos comunitarios.

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones desde el Congreso del Estado y la Comisión de Salud para contribuir al bienestar y la atención de las y los ciudadanos del Distrito 01.