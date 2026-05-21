Detiene SSPE a dos presuntos narcomenudistas tras persecución en Parral

Como resultado de los despliegues preventivos y de vigilancia implementados en la región sur de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la detención en el municipio de Parral de dos sujetos identificados como Jesús Arturo M. H. y Ever Nahum L. G., por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 de la mañana del pasado 20 de mayo, cuando elementos de la Policía del Estado detectaron a los sospechosos a bordo de una motocicleta. Al percatarse de la presencia de las unidades policiales, los civiles adoptaron una actitud evasiva e iniciaron una fuga inmediata a alta velocidad.

Esto desencadenó una breve persecución que concluyó en el cruce de las calles Diamante y Turquesa, lugar donde el conductor de la motocicleta perdió el control debido al exceso de velocidad, terminando por impactarse contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Tras el percance, los oficiales de la corporación estatal se aproximaron de inmediato para asegurar el perímetro y brindar los primeros auxilios a los tripulantes. Al evaluar la situación física, se determinó que Jesús Arturo M. H. presentaba diversas lesiones de consideración, entre ellas presuntas fracturas en una pierna, mientras que Ever Nahum L. G. resultó con golpes y contusiones.

Durante la debida inspección y el aseguramiento del área, los agentes estatales les localizaron un total de 129.6 gramos de una hierba verde, seca y olorosa con las características propias de la marihuana, distribuida en diversos envoltorios listos para su comercialización.

Ante esta situación, los policías solicitaron el apoyo urgente de una unidad médica paramédica para la correcta valoración de los civiles. Ambos sujetos fueron trasladados bajo custodia policial a las instalaciones del Hospital General de Parral para recibir atención médica especializada, donde permanecieron en calidad de detenidos bajo resguardo para su posterior puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Cabe señalar que, con esta, ya suman 3 intervenciones en Parral bajo el mismo modus operandi.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con el cuidado de la salud pública y el combate a la delincuencia. Bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, la SSPE mantiene un despliegue operativo constante en todo el estado para inhibir el tráfico de drogas al menudeo y garantizar entornos seguros para las familias chihuahuenses.