No acudió dueño de Crematorio Plenitud a audiencia, lo declaran prófugo

Un juez local declaró como prófugo de la justicia a José Luis A. C., dueño del Crematorio Plenitud, luego de que este jueves no acudió a la audiencia de revisión de medidas cautelares para la cual estaba citado.

El imputado había sido vinculado a proceso por el hallazgo de 386 cuerpos que fueron acumulados durante años y por los cuales recibió un pago para su incineración, sin embargo, el propietario mintió a sus clientes y entregó cenizas falsas a cambio.

El hallazgo ocurrió el 26 de junio del 2025, hechos por los cuales, se procedió a la detención de José Luiz A. C. y un empleado que en meses pasados falleció por causas naturales.

Posteriormente, el imputado promovió un recurso de amparo con el cual, se revocó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

Ello generó que una de las víctimas promoviera a su vez un recurso de amparo con el que se ordenó a la autoridad judicial la revisión de la causa, declarándose nuevamente su vinculación a proceso y fijándose para este jueves una audiencia en la que se revisaría la medida cautelar.

Sin embargo, tras no atender el llamado de la autoridad judicial, José Luis A. C. quedó en calidad de prófugo y se emitirá una orden de aprehensión en su contra.