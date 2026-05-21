Tras gira en Chicago; Canaco impulsa restaurantes y clúster médico con estrategia

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que la gira que se emprendió en Chicago fue de buenos resultados para el sector restaurantero y clúster médico, reitera que se llevarán a cabo más giras para el impulso y mejor desarrollo económico.

Agenda de tres días de visita del 14 al 16 de mayo se dio un encuentro con cónsul de México en Chicago en donde se dieron las necesidades de cercanía para productos de Chihuahua, además de una visita a un restaurantero mexicano en donde se mencionó como es la operación y proveeduría para algunos manjares en donde el estado grande también puede ser un gran proveedor, por esto Canaco asegura que continuará con más giras por esa zona.

“Yo pensé que las ferias y las exposiciones ya iban de salida y no, fíjese que en realidad la feria empezó el sábado y la comunidad va y el resto de visitantes van en la semana, pero eso fue el viaje”, comentó.

Asegura que fue interesante y se espera que se den lazos de comercio pues 13 restauranteros se quedaron en Chicago por el interés de buscar oportunidad comercial, esperan buenos resultados.

Cerveza, nueces caramelizadas y enchiladas son parte del interés del mercado de Chicago que a pesar de que llegan de origen chihuahuense se podría dar constantemente, además se dio un acercamiento con un experto en inteligencia artificial para impulsar las micro y pequeñas empresas para el desarrollo comercial, se reunieron con la Cámara latinoamericana de comercio con el fin de impulsar el mercado mexicano con el clúster médico de Chihuahua y secciones especializadas de Canaco Chihuahua.

Participaron en la Feria de restauranteros de Estados Unidos, misma que tiene mil expositores, en donde se vieron solo cinco expositores mexicanos entre ellos Jumex, La Costeña, Mueblería, Tajín y Jarritos, por lo cual asegura que se tiene que impulsar las oportunidades para productores.