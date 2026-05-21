Aseguran 2 vehículos vinculados a privación de la libertad en Juárez

Como resultado de la activación de los protocolos de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo el aseguramiento de dos vehículos en Ciudad Juárez, presuntamente involucrados en la privación ilegal de la libertad de una persona, hechos ocurridos a la altura de las calles Maclovio Herrera y Mayor Dionisio Gómez, en la colonia Revolución Mexicana.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles 20 de mayo, luego de que el personal que labora en la Torre Centinela recibiera una alerta a través de la línea de emergencia 911 reportando el presunto secuestro. De inmediato, el equipo de videoanálisis e inteligencia rastreó la locación y logró la plena identificación de los dos automotores presuntamente utilizados por los captores.

Una vez generada la información estratégica, esta fue transmitida en tiempo real a los elementos operativos de la Policía del Estado en campo, quienes desplegaron un cerco táctico en la colonia Hermenegildo Galeana, logrando interceptar y asegurar el primer vehículo en cuestión: una camioneta Hyundai Santa Fe, modelo 2011 y de color blanco.

Por otra parte, y derivado de los esquemas de colaboración interinstitucional, por la tarde se logró ubicar la segunda unidad involucrada gracias al trabajo conjunto con agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE). Se trata de un automóvil Kia Optima, modelo 2013, el cual fue localizado sobre la calle Miravalle, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

En ambos casos, las fuerzas estatales procedieron al aseguramiento formal de los vehículos para su posterior puesta a disposición del Ministerio Público de la FGE, con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes. Tras los aseguramientos, agentes de la SSPE y de la Fiscalía desplegaron un operativo conjunto de rastreo en la zona para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de la ciudadanía. Bajo la visión del secretario Gilberto Loya, la SSPE continuará empleando la máxima capacidad de Centinela y la coordinación policial para responder con contundencia ante cualquier acto delictivo y combatir la impunidad en Chihuahua.