Abogados de Naomi Campbell hablan sobre Epstein: ‘Mi cliente desconocía por completo su atroz conducta criminal’

La supermodelo Naomi Campbell es mencionada en diversas ocasiones en los archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Naomi Campbell es uno de los nombres más recurrentes en los documentos relacionados al caso de Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado. Como respuesta a esto, uno de los abogados de la modelo envió un correo electrónico a The New York Times, donde afirmó que su clienta desconocía completamente la “atroz conducta criminal” de Epstein .

La relación entre Jeffrey Epstein y Naomi Campbell

De acuerdo con el artículo publicado por The New York Times , en los archivos publicados se menciona que Naomi llegó a solicitar el poder viajar en el avión privado de Jeffrey, reunirse en su mansión de Nueva York e incluso pidió que fuera invitado a diversos eventos en su nombre.

Por si esto fuera poco, durante entrevistas que han realizado investigadores del gobierno, algunas víctimas han confirmado haber visto a Naomi en la isla y casa del magnate. También se comprobó que Campbell continuó en comunicación con él después de que en 2008 fue condenado por haber inducido a una menor de edad a la prostitución.

Naomi Campbell siguió hablando con Jeffrey después de haber sido condenado en 2008. (Getty Images)

Incluso, una de las víctimas anónimas entrevistadas declaró que cuando tenía 15 años y conoció a Epstein, él le prometió conseguirle trabajo en Victoria’s Secret ya que conocía a Naomi Campbell. La misma víctima afirmó haber sido presentada a Campbell en la oficia de Jeffrey.

Víctimas de Jeffrey Epstein han afirmado haber visto a Naomi en la isla y mansión del magnate e incluso haber sido presentadas ante ella. (Getty Images)

El abogado de Naomi Campbell afirma que ella desconocía los abusos de Jeffrey

En el mismo artículo de The New York Times, se habla sobre un correo electrónico en el que el abogado de Naomi Campbell, el Sr. Sing, defendió a su clienta al decir que ella no sabía los crímenes que cometía Epstein mientras eran cercanos.

El texto especifica que “antes del arresto de Epstein en Nueva York en 2019, mi cliente desconocía por completo su atroz conducta criminal. Si mi cliente se hubiera encontrado con alguna joven que creyera que estaba siendo víctima de Epstein, habría actuado de inmediato para ayudarla”.

El abogado afirmó que Naomi no conocía las conductas criminales de Epstein. (Getty Images)

En cuanto a la condena de Epstein en 2008, el abogado declaró que supuestamente Naomi nunca se enteró de este suceso ya que vivió en Moscú entre 2008 y 2013, por lo que desconocía que Jeffrey ya había sido registrado como delincuente sexual.

También se hizo referencia específicamente a uno de los documentos publicados que lleva por título ¡Lista de personas que necesitan la dirección de JE! e incluye nombres de personas que supuestamente querían instrucciones para contactarlo cuando estuvo en la cárcel de Florida tras ser declarado culpable en 2008.

Naomi Campbell apareció en la lista de personas con instrucciones para hablar con Jeffrey mientras estaba en la cárcel. (Getty Images)

El abogado mencionó que desconoce por qué aparece el nombre de Naomi ya que ella nunca pidió la dirección de Epstein para comunicarse mientras estaba encarcelado. También afirmó que si Jeffrey usó el nombre de Campbell para “impresionar a alguien o generar confianza, lo hizo sin su conocimiento ni autorización” y mencionó que la modelo no recuerda haber conocido a ninguna de las víctimas.

Dentro de los archivos en los que es mencionada Naomi se encuentran invitaciones a reuniones de negocios, fiestas y eventos. En cuanto a la presencia de la modelo en viajes dentro del transporte de Epstein, el abogado dijo que “estuvo en el avión de Epstein en algunas ocasiones, pero nunca observó ninguna conducta inapropiada de ningún tipo“.

Según su abogado, Naomi sí viajó en el avión de Epstein pero no notó abusos. (Getty Images)

Hasta la fecha, Naomi no ha sido acusada de algún cargo por los archivos Epstein aunque se mantiene en el ojo público por ser uno de los nombres más mencionados dentro de los documentos publicados por el Gobierno de Estados Unidos.