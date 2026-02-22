Aboga cumbre mundial de la India por una IA segura y fiable

“Promover una inteligencia artificial (IA) segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales”, dice la declaración final de la Cumbre de Nueva Delhi suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.

El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en dicha herramienta a nivel internacional.

En el evento, decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial “segura y fiable”. Washington, que no firmó la declaración del año pasado, lo hizo en esta edición, pero informó que rechazaba “totalmente” cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial, una propuesta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) apoyada por las demás naciones.

El secretario General del organismo, António Guterres, anunció que un panel de la ONU sobre IA comenzará a trabajar hacia una “gobernanza liderada por la ciencia”.

En la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa, los temas más álgidos fueron, entre otros, las ventajas de la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.

“Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas eficientes desde el punto de vista energético. La promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad ”, indicó el comunicado.

Analistas advirtieron que era improbable esperar compromisos concretos, ante la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.

El próximo encuentro tendrá lugar en Ginebra en 2027.

Con información de La Jornada