Será catastrófico otro paro nacional de transportistas; detiene crecimiento económico: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que ante la amenaza de un paro nacional de transportistas y agricultores para el mes de junio, destaca que sería un catastrófico principalmente para el transporte de mercancía.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que este nuevo paro no se tenía previsto, sin embargo, sea poco o mucho tiempo el que permanezca es una pérdida económica para miles de comercios, el traslado de alimentos y mercancías, asegura es necesario que se manifiesten sin afectar a otros.

“Este no lo tenemos previsto, claro que sería catastrófico que se para el transporte con todo lo que eso implica y algo que de por sí tenemos una afectación en el crecimiento del país y luego este limitando el comercio y los servicios con paros de transporte, pues afectan mucho gravemente, creo yo, sobre todo en el suministro de materias primas y y quizá de gentes, ¿verdad? Que todo lo que representa”, comentó.

Destacó que el pasado paro de transportistas se dio sólo un día, en otros casos ha durado una semana lo cual arrojó una gran pérdida económica para el país, se hablaba de 40 mil millones de pesos tras 6 días de bloqueo en el país.

Este nuevo paro nacional se espera que se realice el 11 de junio, en pleno arranque inaugural del Mundial que se llevaría a cabo en tres principales ciudades del país como Guadalajara, CDMX y Monterrey.