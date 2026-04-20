Realiza SSPE torneo de futbol como estrategia de concientización vial

Como parte de la estrategia de Gilberto Loya para impulsar una cultura vial más efectiva, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, dio arranque al torneo de futbol “Copa por una Movilidad Responsable”, iniciativa dirigida a jóvenes de la ciudad de Chihuahua que busca fomentar la cultura vial a través del deporte y la convivencia social.

Este torneo se inauguró el pasado fin de semana, y contó con la participación de más de 160 jóvenes en 16 equipos, y además contempla actividades que forman parte de una estrategia integral de prevención y cultura vial, en la que se promueve la seguridad vial desde un enfoque cercano a la juventud, combinando la educación con espacios de participación activa.

La gran final está programada para el próximo sábado en el Parque Antorcha, contando con la participación de dos categorías, varonil y femenil, en modalidad juvenil libre.

Cabe señalar que las y los participantes reciben una plática de cultura vial impartida por personal de la Subsecretaría de Movilidad, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y prevenir accidentes en sus comunidades.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya, aseveró que el deporte forma parte esencial de los procesos de prevención y cultura vial, y que a través de este como herramienta, se puede construir una generación de conductores desde el respeto y empatía.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones preventivas que contribuyan a la formación de una cultura vial responsable y a la construcción de entornos más seguros para todas y todos.