Invita Hacienda a aprovechar últimos días de descuentos en Revalidación Vehicular

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, informa a la ciudadanía que durante el mes de abril continúan vigentes las tarifas preferenciales para el pago de la Revalidación Vehicular 2026.

Este esquema contempla cuotas diferenciadas según el modelo del vehículo, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación y apoyar la economía de las familias chihuahuenses.

Las tarifas aplicables durante abril son las siguientes:

-Modelos 2021 a 2027: 2 mil 529

-Modelos 2016 a 2020: 2 mil 476

-Modelos 2011 a 2015: 2 mil 272

-Modelos 2006 a 2010: 2 mil 119

-Modelos 2001 a 2005: 1,966

-Modelos 1996 a 2000: 1,864

-Modelos anteriores a 1995: 1,609

A partir del mes de mayo, el costo del trámite será de 2 mil 749 para todos los automóviles, por lo que se llama a aprovechar estos días con el beneficio.

Además, quienes tengan un adeudo superior a los 10 mil pesos pueden acercarse a cualquier módulo de Recaudación de Rentas y solicitar un convenio, el cual se puede diferir en pagos, con uno inicial del 20 por ciento del adeudo.

La Secretaría de Hacienda invita a las y los contribuyentes a aprovechar este periodo de descuentos y realizar su pago a través de los distintos medios disponibles, como el WhatsApp 614 372 17 00, las recaudaciones de rentas, la página ipagos.chihuahua.gob.mx o con referencia en tiendas de autoservicio e instituciones bancarias.