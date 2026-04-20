Encabeza Marco Bonilla integración regional a la Red de Ciudades Amigas de la Niñez

El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, encabezó la incorporación de diez municipios del noroeste del estado a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, consolidando una agenda regional enfocada en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En su calidad de presidente nacional de la Red, Bonilla tomó protesta a alcaldes de Bachíniva, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Gran Morelos, Guerrero, Nonoava, Riva Palacio, San Francisco de Borja, Santa Isabel y Satevó, fortaleciendo la coordinación entre municipios en torno a una causa común.

Durante el encuentro, advirtió que millones de niñas y niños en el país enfrentan violencia, rezago educativo y abandono, por lo que insistió en que los gobiernos locales deben asumir un papel activo y coordinado.

“Cuidar a la niñez no es un tema político, es una responsabilidad que define el presente y el futuro de nuestras comunidades”, expresó.

Con esta integración, Marco Bonilla posiciona a Chihuahua como referente en la construcción de políticas públicas enfocadas en la infancia, impulsando un trabajo conjunto que trasciende municipios y regiones.