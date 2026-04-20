Entrega María Antonieta Pérez Reyes apoyo económico a primaria del Distrito 10

La diputada por morena para el distrito 10 María Antonieta Pérez Reyes, atendió la convocatoria que año con año lleva el Congreso del estado junto con autoridades educativas del estado, celebró la designación de una alumna como la ‘niña diputada’, quien acudiera en días próximos a la sesión especial que dará la 68 Legislatura en celebración de la niña y niño diputado.

En esta ocasión la menor se dio a conocer que se trata de la estudiante Melina Solórzano Esquivel , estudia en la escuela primaria “Agustín Melgar” en el turno matutino, quien además de llevar buenas notas, dio un discurso de agradecimiento a sus compañeros, familia y maestros por permitirle ser seleccionada y que a su plantel se le otorgue una ayuda por 82 mil pesos que será usado para mejorar las instalaciones escolares.

A su vez la congresista María Antonieta invitó a las y los niños de aquella primaria a continuar con sus estudios, a llegar niveles más altos en su educación la cual es un derecho, les remarcó, y recordó que el mejor ejemplo de que se puede ser en la vida, lo que se desea es la propia presidenta Claudia Sheinbaum, al ser científica, catedrática y ahora la primera mandataria nacional.

En la ceremonia de entrega de los recursos al citado plantel ubicado al sur de Ciudad Juárez, participó el director del mismo el maestro Miguel Estrada Reyes y la titular de la zona educativa 174, María del Rocío Ramírez Delgado.