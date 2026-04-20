Contratará Hacienda crédito de 3 mil mdp con ofertas de 4 bancos

A tráves del portal “Transparencia Fiscal”, la Secretaría de Hacienda publicó los resultados de la licitación pública para la contratación del crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos, que se destinará a proyectos de impacto social en la entidad.

La convocatoria SH/LPDP/001/2026 se publicó el pasado 11 de febrero en el Periódico Oficial del Estado, llevándose a cabo la apertura y fallo de propuestas el pasado 17 de abril.

Al respecto, se recibieron 13 ofertas por parte de 6 instituciones financieras:

Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple (BANSI); BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (BBVA); Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (SANTANDER); Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEЕХ); Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (MULTIVA), у Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (BANORTE).

Luego de una revisión cuantitativa de las ofertas presentadas, la Secretaría de Hacienda otorgó la adjudicación del crédito a largo plazo a las siguientes propuestas:

Oferta 1: mil millones de pesos asignados a BBVA con un plazo de 25 años y una tasa efectiva de 8.84 por ciento

Oferta 2: 500 millones de pesos asignados a BBVA con un plazo 25 años y una tasa efectiva de 8.88 por ciento

Oferta 3: 700 millones de pesos asignados a Banamex con un plazo de 20 años y una tasa efectiva de 8.63 por ciento

Oferta 4: 400 millones de pesos asignados a Multiva con un plazo de 20 años y una tasa efectiva de 8.80 por ciento

Oferta 5: 400 millones de pesos asignados a Santander con un plazo de 20 años y una tasa efectiva de 8.83 por ciento

Cabe señalar que la firma de contratos se llevará a cabo a más tardar el día 28 de abril del 2026.