Abandonan cuerpos de dos mujeres y un hombre en Tula, Hidalgo

Los cuerpos de tres personas fueron abandonados en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo.

Las víctimas, dos mujeres y un hombre, fueron localizadas en un área de campos de cultivo de la comunidad Héroes Carranza, lo que obligó a una fuerte movilización por parte de corporaciones policiacas municipales y estatales, quienes acordonaron la escena del crimen.

Según detallaron medios locales, los cuerpos encontrados en dicha zona de Tula presentaban varios impactos de arma de fuego y huellas de violencia.

El hombre portaba sudadera blanca, playera rosa, pantalón beige y tenis en color negro. Una de las mujeres vestía pantalón y chamarra de mezclilla azul, blusa rosa con flores y tenis blancos; la segunda tenía un pantalón de mezclilla, sudadera blanca y tenis blancos con detalles en negro y verde.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres e iniciaron con las investigaciones correspondientes por este caso.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley correspondiente, además de la realización de pruebas genéticas de identificación.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Hidalgo ha informado de personas detenidas por estos tres homicidios en el municipio de Tula de Allende.

Con información de López-Dóriga Digital