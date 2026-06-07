¿Qué significa ser demisexual, la orientación aceptada por Roger González?: “No sabía que era eso”

El actor Roger González puso fin a años de discreción en torno a su vida personal y habló abiertamente sobre su orientación sexual durante una charla para el pódcastenKamados.

En el marco del mes del Orgullo LGBT+, González se unió a celebridades de la farándula mexicana que deciden hacer anuncios personales para amplificar su mensaje, controlar su narrativa e inspirar a millones de personas.

Roger González: “No sabía que soy demisexual?”

En enkamados, la presentadora Karen Villanueva conduce la charla en diferentes direcciones. Una dinámica establecida consiste en hacer preguntas a los invitados sobre aspectos clave en su carrera y vida personal.

El expresentador de Venga la Alegríaexplicó que desde su etapa en Disney Channel Latinoamérica, siempre tuvo claro que su vida privada estaría disociada de su vida pública: “Lo más bonito que tengo es mi vida privada, que la gente no sabe quiénes son mis mejores amigos, o si tengo una relación. Me encanta que no todo es público”.

“Es bien bonito tener eso que nada más es tuyo. Y creo que así voy a seguir. En esta carrera o en esta industria, teniendo ese tesoro que es solo para mí. O sea, mis amigos son solo mis amigos, mi familia es solo mi familia. Y el día que esté saliendo con alguien, seguramente jamás en la vida nadie se va a enterar”.

Aborda rumores de una relación con Ismael Zhu “El Chino”

El presentador ironizó sobre las especulaciones que han existido por años sobre su orientación sexual, especialmente los rumores que lo vinculan sentimentalmente con su excompañero en VLA, Ismael Zhu, “El Chino”.

Lejos de incomodarse, consideró que la versión dada a conocer por la revista TVNotas le ha ayudado a mantener en privado a sus verdaderas parejas. Sin embargo, reconoció que se ha visto obligado a ser más hermético con su círculo de amigos cercanos ante la vinculación errónea que surge cada vez que comparte en redes sociales fotografías junto a ellos.

Aunque Roger González sostuvo que ha sabido mantener en privado aspectos clave de su vida, rompió su regla personal al hablar sobre las características de las personas que lo atraen, tras ser cuestionado sobre si acostumbra tener sexo en la primera cita.

“Tiene que ver con la química. O sea, muchas veces como que en una primera cita a lo mejor no hay una fuerte conexión, entonces tienes más citas y hasta que sabes que ya tienes esa conexión”, indicó el presentador, quien destacó que había una definición para ello.

“Demisexual”, respondió una persona del staff. “Yo soy eso que dices. Yo soy demisexual. No lo sabía. Ahora lo sé”, afirmó Roger González.

¿Qué significa ser dimisexual?

Las expresiones de Roger González generaron interés sobre la demisexualidad. Ser demisexual significa que una persona solo siente atracción sexual hacia alguien después de haber formado un vínculo emocional profundo.

No se trata de una decisión moral ni de esperar por respeto o timidez, sino de una orientación en la que la atracción física solo surge cuando existe una conexión previa sólida, como una fuerte amistad, confianza o intimidad emocional.

Puntos clave de la demisexualidad

1. El vínculo como “requisito”

Mientras que la mayoría de las personas (llamadas alosexuales) pueden sentir atracción física o visual a primera vista por un desconocido o un actor de cine, una persona demisexual no funciona así. Sin un lazo afectivo previo, el deseo sexual hacia otra persona es inexistente.

2. No es lo mismo que la abstinencia

Es común confundir la demisexualidad con una decisión consciente, pero hay una gran diferencia:

Abstinencia o celibato: Sientes atracción física por alguien, pero decidesno tener relaciones sexuales por motivos religiosos, morales o personales.

Demisexualidad: No se decide nada; el cuerpo y la mente simplemente no registran la atracción sexual hasta que se construye el vínculo emocional.

3. Está en el espectro asexual

La demisexualidad se considera una orientación “gris” dentro del espectro de la asexualidad. Las personas demisexuales no son 100% asexuales (ya que sí pueden sentir atracción sexual bajo ciertas condiciones) pero tampoco son alosexuales típicas.

Personas con quienes ha sido relacionado Roger González

A lo largo de su carrera, Roger González ha mantenido su vida privada y amorosa con gran hermetismo. Sin embargo, los medios de espectáculos y redes sociales lo han vinculado sentimentalmente con algunas figuras del medio.

Ismael Zhu “El Chino”: Durante varios años (especialmente entre 2020 y 2023), el chef y conductor fue su compañero más constante en rumores de romance. Fueron muy cercanos durante su etapa en Venga la Alegría y compartieron muchos viajes, aunque ambos siempre declararon que se trataba de una excelente amistad.

Edu Becerril: Recientemente, ha sido vinculado con el joven cantante Edu Becerril, con quien se le ha visto muy cercano y compartiendo momentos juntos.

Otros vínculos: También ha sido relacionado brevemente en el ojo público con personalidades como el productor y conductor Jorge Anzaldo y el actor Joaquín Bondoni, aunque estas versiones no han sido confirmadas por él.

Roger nunca ha confirmado de manera oficial ninguna de estas relaciones ante los medios de comunicación.