Estados Unidos blinda el Mundial 2026 con unidades tácticas del FBI

El Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) anunció este domingo que movilizará sus equipos tácticos para garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, incluidos expertos en desactivación de bombas y unidades de Armas y Tácticas Especiales (SWAT).

“El FBI está recurriendo a su extenso cuadro de expertos en respuestas a crisispara apoyar el masivo trabajo de seguridad, involucrado en proteger a jugadores, fans y visitantes durante el torneo de 39 días”; expuso en redes sociales Kash Patel, director de la principal agencia de investigación criminal, inteligencia y seguridad nacional del país.

En vísperas del torneo, que se inaugura este jueves 11 de junio en México y el primer partido en Estados Unidos se celebra al día siguiente en Los Angeles (California), Patel adelantó el despliegue del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos (CIRG) y del Equipo de Rescate de Rehenes (HRT), con presencia en 11 ciudades sede.

Detalló que el CIRG consta de un equipo con entrenamiento “élite”, herramientas “innovadoras” y tecnología para proteger eventos deportivos de alta visibilidad como el Mundial.

Mientras que el HRT, agregó, se define como unidad élite del FBI con equipos SWAT, técnicos en explosivos, analistas de comportamiento, coordinadores de inteligencia de crisis y otros profesionales; adiestrados para responder a un “incidente crítico en cualquier momento y en cualquier lugar”.

Principales amenazas y el papel específico del ICE

“No se equivoquen: estamos preparados para cualquier escenario. Estamos haciendo disponible la gama completa de nuestras capacidades tácticas y de respuesta de crisis a nuestros socios de las agencias de la ley”; indicó el funcionario.

Entre las principales amenazas, el FBI ha enlistado a los drones, ataques de lobos solitarios y ciberdelincuencia como prioridades; según declaraciones de funcionarios durante una conferencia de prensa en mayo pasado desde Miami, parte de las sedes mundialistas.

Por otro lado, el ‘zar de la frontera’ de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo el sábado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) centrará sus esfuerzos en garantizar la “seguridad nacional” y la protección del próximo Mundial de Fútbol, y no en la aplicación de las leyes migratorias -como tanto se ha especulado-.

La seguridad del Mundial en EE.UU. recobró trascendencia internacional este fin de semana, tras reportarse que nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra, en Kansas City, ayer sábado 6 de junio.

Con información de EFE