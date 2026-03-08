A proceso Karina “N”, exfuncionaria de Monterrey, por extorsión y falsedad de declaraciones

Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, Nuevo León, fue vinculada a proceso este sábado 7 de marzo de 2026.

La exfuncionaria municipal es señalada por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra de Waldo Fernández, tras hechos registrados cuando ambos competían por la escaño en el senado de la República durante las elecciones de 2024.

Junto a la exfuncionaria municipal, también fueron vinculados a proceso bajo los mismos cargos:

Deborah “N” , presunta cómplice en la fabricación de los hechos.

, presunta cómplice en la fabricación de los hechos. Gustavo “N”, abogado vinculado al caso, quien fue trasladado al penal de Apodaca.

La audiencia de vinculación tuvo una duración de casi siete horas, en donde se registraron cuatro recesos, uno de ellos para brindar atención médica a Karina “N”, quien presentó malestares físicos.

Karina “N” permanece interna en el Centro de Reinserción Social Femenil, instalación penitenciaria ubicada en Escobedo, también en Nuevo León.

La exsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey fue detenida el 1 de marzo por gentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Mezquital, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El Gobierno de Monterrey designó este sábado 7 de marzo a Rafael Ramos de la Garza como encargado temporal de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, con el fin de garantizar la operatividad de los programas sociales del municipio.

