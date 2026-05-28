“A nadie más le compete definir los asuntos internos de México”: Monreal por iniciativa sobre nulidad de elecciones en caso de intervención extranjera

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), al fundamentar el dictamen de reforma constitucional que agrega una cuarta causal de nulidad de elecciones, afirmó que se busca blindar al país de posibles intervenciones extranjeras, pues “no estamos lejos de presentarse y no estamos lejos de sufrirlas si no ponemos un alto constitucional”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, y autor de la iniciativa, comentó que es solo de los mexicanos y las mexicanas nombrar a sus representantes, elegir a sus gobernantes y decidir su forma de gobierno. “A nadie más le compete definir los asuntos internos de México”.

Señaló que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política, precisa como una cuarta causal de nulidad de elecciones cuando ocurra una intervención de gobiernos extranjeros, de agentes extranjeros, de personas morales que tergiversen y alteren la voluntad popular en una casilla, en un distrito, en un estado y en un país.

Con esta propuesta de modificación constitucional –dijo– lo que se pretende es proteger la soberanía, que no se altere la voluntad popular y se proteja de cualquier intervención extranjera o de agentes externos que puedan generar desequilibrio, inequidad, desigualdad en una elección.

El diputado Monreal Ávila indicó que el concepto soberanía, es el más importante en la nueva era, en la etapa moderna, implica el acompañamiento a los estados nacionales y representa el fundamento principal de estos.

La soberanía es un derecho inalienable, exclusivo y es un derecho supremo, que ejerce el poder público en una determinada área geográfica o territorio orientado a una población que vive en él y que el legislador tiene la obligación de hacer leyes para su convivencia armónica y su convivencia en paz. “Es lo que llamamos en teoría del Estado, los elementos del mismo: gobierno, territorio y población”, precisó.

Añadió que lo que se plantea es señalar que se anulará una elección de una casilla, de un distrito, de un estado cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias, en los resultados electorales.

Recordó que los principios rectores de la política exterior que se consagran en la Carta Magna son la libre autodeterminación de los pueblos, no injerencia, proscripción de la fuerza, solución pacífica de las controversias, que se han plasmado en la Constitución Política por luchas históricas que mexicanos de ayer dieron por defender a la patria.

Es muy importante –aclaró– lo que plantea, ya que el artículo 35 constitucional y el 39, sobre que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, dimana del pueblo y es el único que puede darse el gobierno y las leyes que se decidan por mexicanos y mexicanas exclusivamente, no por extranjeros. “Por eso, propongo esta reforma de no injerencia de gobiernos extranjeros”.

El diputado Ricardo Monreal argumentó que son cuatro renglones que nutren a la Carta Magna y elevan a rango constitucional la no intervención de gobiernos y agentes extranjeros. También el artículo 40 ya prevé y señala con claridad que no puede y se plantea en el 41 constitucional porque actualmente no hay sanción para aquel que pretenda invadir nuestro país o tener injerencia en procesos electorales.

Es una norma imperfecta, porque no tiene sanción, y la que se está planteando es la nulidad de la elección para todo aquel proceso en donde se demuestre con pruebas plenas y fehacientes que gobiernos extranjeros o agentes externos han intervenido en una elección, subrayó.

Por ello, externó su preocupación de que pudiera apoyarse su propuesta. “Nadie en su sano juicio, aun cuando sean los opositores más recalcitrantes a nuestro movimiento, puede no ponerse a aprobar una reforma como la que estoy proponiendo. Es simplemente que los extranjeros no intervengan en nuestros procesos comiciales. Nada más”.

Resaltó que se está en la etapa de la reforma constitucional, más tarde probablemente se entrará a la reforma secundaria, donde se desarrollan las hipótesis y los supuestos jurídicos de qué implica una injerencia, una intervención o una invasión a facultades de gobiernos nacionales o de estructuras electorales dedicadas a la organización del proceso.

Subrayó que no es exclusivo en México, las amenazas en todo el mundo existen. Las amenazas de intervenir en procesos locales e “imponer lacayos y títeres” como presidentes existen y nosotros como legisladores tenemos que tener intuición, altura de miras y visión para prever que no suceda eso en el futuro en nuestro país. “Es un tema delicadísimo, de alto nivel filosófico y patriótico”.

El diputado mencionó que “aquel que no acepte esta reforma es porque espera que se invada a México, aquel que no acepta la propuesta es porque espera financiamiento, respaldo de gobiernos extranjeros para ganar elecciones. No es otra cosa lo que plantea en este momento la reforma constitucional: cuatro renglones.

Puntualizó que son solo cuatro renglones los que se proponen modificar en la Constitución, y es que los gobiernos extranjeros no intervengan en los procesos electorales de México, que no haya alteración de la voluntad popular y nadie tergiverse lo que el pueblo decida. “Los mexicanos y las mexicanas somos los únicos que decidimos darnos el gobierno y las leyes que nosotros consideremos”.