A 4 años es tiempo de cosechar, destaca Maru Campos mejora de finanzas estatales

La gobernadora Maru Campos inició su Cuarto Informe de Resultados recordando la precariedad y retos que tenía Chihuahua, ante la falta de resultados de la pasada administración.

La primera tarea fue el sanear las finanzas para tener la capacidad de consolidar proyectos en beneficio de la toda la entidad, con una política humanista que prefiere obras que impacten y no aquellas que generan solo reacciones visuales.

“Hoy Chihuahua se ha consolidado como una entidad responsable en el manejo de las finanzas”, mencionó al señalar que a 4 años, es tiempo de cosechar.