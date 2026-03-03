25 años impulsando el arte contemporáneo: la Fundación Jumex como catalizador cultural en México

La Fundación Jumex celebra 25 años promoviendo la producción, difusión y educación del arte contemporáneo desde su colección hasta programas de apoyo.

La Fundación Jumex Arte Contemporáneo celebra 25 años desde su constitución formal el 3 de marzo de 2001, cuando presentó su primer proyecto público y comenzó a consolidarse como una de las plataformas más relevantes para el arte contemporáneo en México y América Latina.

Hoy su impacto se extiende desde la Colección y el Museo Jumex hasta programas de becas, educación y difusión cultural, transformando el panorama artístico nacional.

La historia de la Fundación nace de la pasión por el arte contemporáneo del coleccionista mexicano Eugenio López Alonso, quien adquirió su primera obra en 1994 como un gesto simbólico que marcaría el origen de lo que sería una de las colecciones más sólidas de la región. Durante los años noventa, López Alonso se dedicó a estudiar y expandir su colección, preocupado no solo por reunir obras, sino por fomentar la producción, investigación y el diálogo en torno al arte contemporáneo.

Colección Jumex 2011 (Rodrigo Terreros)

Formalizada en 2001 con el respaldo de sus padres, Eugenio López Rodea e Isabel Alonso de López, la Fundación presentó la primera muestra de la Colección Jumex en la Galería Jumex, un espacio industrial de Ecatepec diseñado por Gerardo García. Aunque su ubicación sorprendió a muchos, ese sitio funcionó como un laboratorio experimental donde se iniciaron modelos de producción y difusión que resonarían más allá del país.

Consolidada como organización sin fines de lucro, la Fundación Jumex impulsó desde sus primeros años a artistas y curadores que hoy son figuras clave en la escena contemporánea. La necesidad de alcanzar nuevos públicos y profundizar el impacto llevó a la creación del Museo Jumex, inaugurado en noviembre de 2013, como un espacio dedicado a exhibir y activar la Colección Jumex dentro de un contexto museístico público.

Eugenio López Alonso, fundador de la colección Jumex, junto a David Chipperfield, arquitecto británico recientemente condecorado con el Premio Pritzker, durante el proceso de construcción del Museo Jumex. (Cortesía Museo Jumex. )

El edificio del Museo, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, es un hito arquitectónico en la Ciudad de México. Con una fachada de travertino y un diseño que privilegia la luz natural y la versatilidad de los espacios, la construcción se ha convertido en una pieza icónica del circuito cultural de Polanco. Su interior ofrece salas flexibles y luminosas que permiten exhibir desde piezas monumentales hasta obras más delicadas, consolidando un diálogo entre arquitectura y arte.

Eugenio López formó nuestra gala Quién 50, en 2017. (Leonardo Manzo )

A lo largo de estas dos décadas y media de trayectoria, la Fundación y el Museo Jumex han presentado exposiciones emblemáticas que han marcado la conversación sobre el arte contemporáneo. Desde proyectos de Jeff Koons y James Turrell, hasta retrospectives de Andy Warhol y la reciente exhibición monumental de Gabriel Orozco, estas muestras no solo enriquecen la escena local sino que posicionan a México en el mapa global del arte contemporáneo.

Además de su programación expositiva, la Fundación Jumex ha desarrollado programas de becas, patrocinios y apoyos a proyectos artísticos, destinados a fortalecer la producción, la investigación y la difusión cultural. Estas iniciativas han beneficiado a artistas, curadores e instituciones, consolidando una red de colaboración que trasciende fronteras.

Jeff Koons y Ruth Ovsetevitz (Heptor Arjona)

Hoy, a 25 años de su creación, la Fundación Jumex Arte Contemporáneo es más que una colección: es un espacio de innovación, reflexión y fomento cultural. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores y públicos, reafirmando su papel como una de las instituciones más influyentes en la vida cultural de México y América Latina.