2027, afirman docentes tras bloqueo en Reforma

Con un “vamos a ganar” y “en la CNTE no hay derrota”, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de las secciones 9,10, 11 y 60 del Instituto Politécnico Nacional, dejaron en claro que la lucha del movimiento continuará hasta lograr la abrogación de la Ley del Issste de 2007. Foto Jair Cabrera Torres

Ciudad de México. Con un “vamos a ganar” y “en la CNTE no hay derrota”, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de las secciones 9,10, 11 y 60 del Instituto Politécnico Nacional, dejaron en claro que la lucha del movimiento continuará hasta lograr la abrogación de la Ley del Issste de 2007.

Desde el bloqueo que realizaron en avenida Paseo de la Reforma a la altura de la Torre del Caballito, integrantes de las secciones de la Ciudad de México marcharon hacia la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México en demanda de explicaciones por la cancelación por parte de la SEP de la reunión tripartita que estaba programada para hoy.

Frente a las oficinas de esa dependencia, Pedro Hernández, líder de la sección 9, recordó que el gobierno federal les propuso desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), “ y que para el 15 de septiembre ya no existiría, pero esto no soluciona el problema de fondo, que es la reforma educativa”, aseveró.

Ante sus compañeros explicó en un breve mitin que lo que se debe hacer es “quitar del tercero constitucional los artículos y los apartados te dan pie a la Ley del sistema de la carrera de las maestras y maestros” y conminó a los presentes a manifestarse a mano alzada sobre ese aspecto. Todos estuvieron de acuerdo en que esa propuesta no soluciona el problema de fondo de la reforma educativa, porque es una “respuesta parcial que nos da la autoridad”.

También el líder magisterial hizo referencia a otros tres aspectos: el planteamiento de las autoridades en materia de seguridad social que propone el Issste y si a 12 días de huelga nacional, la base estaría de acuerdo con un “receso, sin renunciar a las demandas centrales de la CNTE”.

La respuesta a esa pregunta, dijo, deberá hacerse “en cada escuela, que cada comité de lucha haga su reunión en el transcurso de la tarde, y el día de mañana a las 12 del día lleve cuál es la propuesta de la escuela, del Comité de Lucha, del Comité delegacional respecto a si continúa esta jornada de lucha. No lo vamos a definir aquí en este momento, porque hay más compañeros que seguramente están en paro en nuestra escuela”.

El dirigente resaltó que “es necesario decir que los compañeros continúan en el plantón”.

Como no hubo funcionarios que los atendieran, los poco más de 200 maestros y maestras, de acuerdo a estimaciones de policiales, regresaron al plantón del Zócalo.

En tanto, los docentes de las otras secciones de la CNTE, entre ellos de Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, retiraron el bloqueo que mantenían en diversos puntos de Paseo de la Reforma.

Alrededor de las 15:30 horas, los maestros también regresaron a su plantón en las inmediaciones del Zócalo, luego de poco más de cuatro horas de bloqueo en la Torre del Caballito y en avenida Reforma en su cruce con Insurgentes.