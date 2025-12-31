2025: Trump extiende la guerra y multiplica los bombardeos de EU

A casi un año de haber retomado la presidencia, el mandatario estadunidense Donald Trump no sólo amplió el número de países bombardeados por Estados Unidos, sino que ha redefinido el umbral político y militar para el uso de la fuerza.

Yemen: la “Operación Jinete Duro”

En marzo, Washington lanzó la llamada Operación Jinete Duro contra posiciones de los hutíes en Yemen. Durante casi dos meses, Estados Unidos mantuvo ataques constantes por aire y mar.

El 18 de abril, Trump ordenó la destrucción del puerto de Ras Isa, en el oeste del país, bajo control hutí. El Comando Central (Centcom) aseguró que la infraestructura era utilizada para financiar operaciones militares mediante el suministro de combustible, de acuerdo con RT.

Aunque Washington afirmó que el ataque no tenía como objetivo a la población civil, autoridades sanitarias yemeníes reportaron al menos 33 muertos y 80 heridos. Ese mismo día, el liderazgo hutí denunció que, en un solo mes, Yemen fue bombardeado más de 900 veces. El 6 de mayo, Trump anunció el cese de los ataques, al asegurar que el grupo había “capitulado”.

Irán: el “Martillo de Medianoche”

El 21 de junio, en el contexto de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, Trump anunció un “ataque exitoso” contra tres instalaciones nucleares iraníes: Fordo, Natanz e Isfahán. La operación fue bautizada como Martillo de Medianoche.

Trump sostuvo que las plantas quedaron “totalmente destruidas” y amenazó con ataques mayores si Teherán no aceptaba un nuevo acuerdo nuclear. Irán respondió que las instalaciones habían sido evacuadas y solo sufrieron daños parciales.

Expertos internacionales pusieron en duda la efectividad del bombardeo, al señalar que, en el mejor de los casos, el programa nuclear iraní habría sido apenas retrasado. Teherán insiste en que su desarrollo nuclear tiene fines pacíficos.

La presión sobre Teherán no termina. De acuerdo con Axios, Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, discutieron esta semana la posibilidad de nuevos ataques contra Irán en 2026.

Trump estaría dispuesto a respaldar una “segunda ronda” de bombardeos si Washington considera que Irán intenta reconstituir su programa nuclear, aunque persisten desacuerdos sobre qué implicaría esa reconstitución. Netanyahu expuso además sus preocupaciones sobre el programa misilístico iraní y el rearme de Hezbollah, en Líbano.

Somalia: una ofensiva multiplicada

En África, los ataques aéreos de Estados Unidos en Somalia se multiplicaron por diez. El Comando Africano (Africom) confirmó más de 100 bombardeos en 2025, frente a los 10 registrados en 2024.

A finales de noviembre, fuerzas estadunidenses participaron en un ataque aéreo y en combates prolongados contra presuntos miembros del Estado Islámico (EI) en el norte del país, en coordinación con el gobierno somalí. Washington afirmó que no hubo operaciones terrestres.

Trump ha endurecido su discurso contra Somalia, a la que calificó como un país “fuera de control”.

Siria: la “Operación Ojo de Halcón”

A mediados de diciembre Estados Unidos lanzó un ataque masivo contra más de 70 objetivos del EI en Siria, como represalia por el asesinato de dos militares y un intérprete estadunidenses.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó el inicio de la Operación Ojo de Halcón, que definió como “una declaración de venganza”, no como el inicio de una guerra abierta.

Nigeria: un “regalo de Navidad”

En plena temporada navideña, Washington ejecutó bombardeos contra presuntos integrantes del EI en el estado de Sokoto, en Nigeria, con el consentimiento del gobierno local.

Trump calificó la ofensiva como un “regalo de Navidad”, mientras Hegseth advirtió que “habrá más” ataques. Abuja aseguró que la operación tuvo fines exclusivamente antiterroristas.

Venezuela: del narcotráfico al asedio

En el Caribe y el Pacífico, la presencia militar estadunidense ha derivado en ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico, sin que Washington haya presentado pruebas públicas concluyentes.

Desde septiembre, más de 30 bombardeos contra pequeñas lanchas han dejado más de 105 muertos, según cifras oficiales de Estados Unidos. Aunque no se específica en qué parte de aguas internacionales, o la proveniencia de las lanchas, Caracas denunció que se trata de una campaña de hostigamiento y apropiación ilegal de recursos energéticos.

Estados Unidos incautó al menos dos buques petroleros venezolanos, lo que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como “robo” y piratería. Y el último ataque realizado, de acuerdo con el Comando Sur, ‌llevó a cabo el martes 30 de diciembre ataques contra tres embarcaciones sospechosas de narcotráfico que viajaban en ‌un convoy ⁠en aguas internacionales.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia a petición de Venezuela. Rusia, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba respaldaron la denuncia de Caracas, que acusó a Washington de intentar una “recolonización” regional.