16 años de omisión y discriminación: Jael Argüelles acompaña protesta LGBT+ por retiro de dictamen del matrimonio igualitario

La diputada de Morena Jael Argüelles Díaz acompañó este martes a integrantes de la comunidad LGBT+ a las afueras de Pueblito Mexicano, donde denunciaron la decisión de no incluir en orden del día el dictamen de la comisión de igualdad sobre matrimonio igualitario, prolongando así una deuda histórica con la diversidad sexual en Chihuahua.

Frente a decenas de manifestantes, la legisladora señaló que el Congreso continúa negando derechos humanos fundamentales mientras miles de familias diversas ya existen, aman, trabajan y sostienen hogares pese a la omisión institucional.

“Dieciséis años llevamos esperando justicia. Dieciséis años en los que el Estado ha reproducido social e institucionalmente la homofobia, condenando a miles de personas a vivir con derechos incompletos dentro de su propio país”, expresó.

Argüelles criticó que Chihuahua siga siendo uno de los últimos estados del país sin legislar plenamente el matrimonio igualitario, manteniendo una ciudadanía desigual donde el acceso a derechos depende todavía de la orientación sexual de las personas.

“La ley no crea nuestras familias. Nuestras familias ya existen. Lo que hoy decide el Congreso es si seguirá administrando privilegios para unos y precariedad para otros”, afirmó.

La congresista sostuvo que negar el matrimonio igualitario no sólo representa un retraso legislativo, sino una forma de violencia institucional que limita el acceso a derechos patrimoniales, seguridad social, protección jurídica y reconocimiento pleno ante el Estado.

Asimismo, acusó que los discursos de intolerancia continúan alimentando la discriminación, la exclusión y la violencia que viven diariamente las personas de la diversidad sexual, especialmente las mujeres trans.

“En Chihuahua seguimos viendo cómo se invisibiliza, se agrede y se asesina a personas por el simple hecho de existir fuera de la heteronorma. La intolerancia no es inofensiva: invisibiliza y mata”, declaró.

Jael Argüelles también advirtió que el Congreso no puede seguir postergando una discusión que el país entero ya resolvió y recordó que aún existen pendientes urgentes como la prohibición de las ECOSIG, el fortalecimiento de políticas de prevención y atención del VIH/SIDA, así como mayores garantías de acceso a salud, educación y empleo para personas LGBT+.

Finalmente, reiteró que Morena continuará acompañando las luchas de la diversidad sexual y defendiendo una agenda de derechos humanos frente a quienes pretenden imponer prejuicios desde el poder. “No hay fecha que no llegue ni deuda que no se pague. El amor ya venció en las calles, y tarde o temprano vencerá también en las leyes”, concluyó.