Rescatan a bebé por maltrato de su madre

Una mujer fue detenida por elementos de Proxpol Escobedo y es investigada por su presunta participación en un caso de violencia familiar en contra de su hijo, de 1 año.

La detenida fue identificada como Anel Aide “N”, de 35 años, quien quedó a disposición de las autoridades para el seguimiento de la investigación y el deslinde de responsabilidades.

El caso trascendió luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa un presunto acto de violencia contra su hijo menor, ocurrido en la Colonia Praderas de San Francisco.

Tras la difusión del video, elementos de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) acudieron al sitio para verificar la situación y actuar conforme a los protocolos establecidos.

De acuerdo con las autoridades, el menor, de 1 año y 2 meses de edad, fue localizado y puesto a salvo, quedando bajo el resguardo del área de la Defensoría del Menor del DIF de Escobedo.

Información tomada de Agencia Reforma