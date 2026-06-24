Zócalo lleno; fiebre mundialista se desborda y autoridades mandan a aficionados a otras plazas

Ciudad de México. El Zócalo llegó a su máxima capacidad los invitamos a dirigirse a las pantallas del Ángel de la independencia, monumento a la Revolución o avenida Juárez, se escucha en los altavoces que portan policías capitalinos ubicados en la calle Isabel La Católica, esquina con Tacuba.

Aunque algunos aficionados aún insisten en que se les dé acceso los uniformados que bloquean el acceso con tres líneas conformada por al menos 50 uniformados no permiten el paso de nadie.

Solo indican que es salida de aficionados.

Mientras las calles de Tacuba, Isabel La Católica, Venustiano Carranza y 16 de Septiembre lucen con ambulantes a pesar del dispositivo policial.

Las camisetas piratas del mundial se venden en 200, 280 y hasta 450 pesos.

El Monumento a la Revolución se convierte en una verbena mundialista con feria, comida y cientos de aficionados

Cientos de aficionados llegaron al Monumento de la Revolución -uno de los nuevos puntos donde fue instalada una mega pantalla para ver el partido de la Selección Mexicana-, conviven con varios puestos y hasta una mini feria con juegos mecánicos que mantiene la gente contenta y expectante a una hora y media antes del encuentro de fútbol.

A diferencia de los Fan Fest oficiales, en el Monumento a la Revolción se mantuvieron sobre el corredor principal una decena de puestos de comida que venden frapés, chamoyadas, papitas y tacos; así como artesanías mexicanas y banderas del tricolor.

Además, fue instalada una feria con una rueda de la fortuna, canoas, martillo -que es un juego mecánico que pone de cabeza a la gente-, entre otros, así como puestos de antojitos. Según una comerciante la feria permanecerá hasta que concluya el Mundial de Fútbol.

Un grupo de bailarines ataviados con vestimenta de Jalisco ameniza la fiesta a una hora y media antes del partido.

Jair Cabrera Torres

Foto: Cristina Rodríguez

Foto: Jair Cabrera

Foto: Jair Cabrera

Foto: Jair Cabrera

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