“Yo no lo creo del todo”, dice coordinador del GPMorena ante presuntas amenazas de la 4T vs Maru

Luego de que la gobernadora Maru Campos revelara que recibió amenazas por parte del régimen de la 4T, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que no lo cree del todo.

“Yo no lo creo del todo. Hagamos un análisis, que no sea una cuestión de dogma. Sería conveniente que nos las pudiera mostrar, porque la afirmación me parece grave”, declaró Estrada Sotelo.

El coordinador de la bancada morenista añadió que “yo preferiría ver los documentos en los que la Gobernadora basa esas denuncias de amenazas. Por qué no pedirle a la Gobernadora que muestre esas amenazas. Y estaríamos viendo si lo que dice es verdad”.

Y es que ayer, la gobernadora Maru Campos declaró que ha recibido amenazas en contra de ella, sus bienes y su familia. Lo anterior, luego de que en entrevista aseguró que el caso en su contra por el tema de los agentes norteamericanos que murieron en Chihuahua había sido guardado por la FGR, sin embargo, no descarta que este sea usado en otras ocasiones.

“Todos estamos sujetos a la persecución, ya se dio en mi caso, cuando vieron que estaba mucha gente despertando en el país decidieron guardar el caso. Un rato, porque estoy segura de que van a volver a través de la FGR a perseguir a Maru Campos. Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedió en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia y van a seguir”, dijo Campos Galván.