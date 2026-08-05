Dice Estrada que si algún aspirante del PAN u otro partido desea sumarse a Morena, debe ser de acuerdo a los estatutos

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que si algún aspirante del PAN u otros partidos políticos desean sumarse a Morena debe ser de acuerdo a los estatutos.

“Son decisiones que debería tomar el partido en su momento de acuerdo a los estatutos. El partido tiene las herramientas para revisar que liderazgos de otros partidos puedan entrar”, señaló Estrada Sotelo.

Asimismo, recordó que el año pasado, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena creó un filtro para evaluar la incorporación de nuevos personajes a las filas del instituto político.

Por lo que Cuauhtémoc Estrada no descartó que aspirantes a candidaturas de otros partidos políticos, puedan sumarse a Morena si es que así lo establecen los estatutos del partido y si logran pasar los filtros necesarios.