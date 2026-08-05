Capacita Estado a sector hotelero de Creel con el taller “Ponte en Mis Zapatos” para fortalecer la inclusión

_La SDHyBC impartió la capacitación a 66 colaboradores para promover una atención más accesible y de calidad para personas con discapacidad_

Como parte de la estrategia para impulsar una sociedad más inclusiva y fortalecer la accesibilidad en distintos sectores, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) capacitó a 66 personas del sector hotelero de Creel mediante el taller “Ponte en Mis Zapatos”.

La actividad reunió a gerentes y personal operativo de hoteles, quienes participaron en ejercicios vivenciales orientados a fortalecer la empatía, la sensibilización y las habilidades necesarias para ofrecer un servicio más incluyente y de calidad a todas las personas visitantes.

Durante el taller, las y los asistentes conocieron de manera práctica los retos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a distintos espacios, además de recibir herramientas para mejorar el servicio y fomentar entornos más accesibles dentro del sector turístico.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, destacó que la inclusión comienza con la sensibilización y el compromiso de la sociedad para eliminar barreras y generar espacios donde todas las personas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

Añadió que las y los participantes recibieron herramientas que podrán compartir con el resto de sus equipos de trabajo.

Señaló que promover la empatía y la accesibilidad no solo mejora la atención a las personas con discapacidad, sino que también fortalece la competitividad del sector turístico al ofrecer servicios de mayor calidad, lo que contribuye al impulso de la economía de la región serrana, uno de los principales destinos turísticos de Chihuahua.

Carrillo subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia de la gobernadora Maru Campos, quien ha impulsado una política social basada en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de todas las personas.

Reiteró que el taller “Ponte en Mis Zapatos” se ofrece de manera gratuita a empresas e instituciones públicas y privadas interesadas en fortalecer una cultura de respeto, inclusión y accesibilidad.

Las personas interesadas pueden solicitar información al (614) 429-3300, extensión 17919.