Alcalde Bonilla defiende contrato de barredoras y arremete contra Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, descalificó las declaraciones de su homólogo con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, respecto al contrato de arrendamiento de barredoras mecánicas, al asegurar que sus señalamientos son “absolutamente falsos” y que nuevamente está difundiendo información incorrecta.

Bonilla afirmó que el contrato del Municipio de Chihuahua no establece un año de fabricación específico, ni la capacidad de las barredoras o la cantidad de equipo, por lo que consideró falsas las acusaciones realizadas por el edil juarense.

“Absolutamente falso. Otra vez miente. Lo ha hecho con las luminarias y ahora con este tema”, expresó el alcalde capitalino.

Explicó que el servicio contratado no se limita únicamente al arrendamiento de barredoras, sino que incluye camionetas de apoyo, personal uniformado y unidades con modelo mínimo 2023-2024, las cuales, dijo, son vehículos nuevos.

Como argumento para defender el servicio de limpieza en la capital, Bonilla invitó a comparar las condiciones de ambas ciudades.

“Vean la limpieza de la ciudad de Chihuahua y compárenla con la limpieza que Cruz debería tener”, señaló.

El alcalde también lanzó críticas hacia Pérez Cuéllar por, según dijo, descuidar su administración en Ciudad Juárez para enfocarse en actividades políticas.

“Como en todo, Cruz es un irresponsable. Le valió gorro gobernar la ciudad de Juárez y prefirió irse a hacer campaña en lugar de cumplir con su responsabilidad”, sostuvo.

Asimismo, mencionó problemas recientes registrados en Ciudad Juárez, como un socavón y un nuevo incendio en el relleno sanitario, al considerar que son muestra de la falta de atención del gobierno municipal.