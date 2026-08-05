Todo listo: hoy inaugura Marco Bonilla el paso superior de Aldama y Fuerza Aérea

La obra mejorará la movilidad y la seguridad de más de 350 mil personas que transitan por este corredor vial

El alcalde Marco Bonilla inaugurará esta tarde, a las 5:00 p.m., el paso superior del cruce entre la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, una de las obras de infraestructura vial más importantes de la actual administración, que fortalecerá la movilidad y brindará mayor seguridad a miles de familias chihuahuenses.

A través de la Dirección de Obras Públicas, el Gobierno Municipal concluyó este proyecto estratégico, diseñado para agilizar la circulación en uno de los cruceros con mayor aforo vehicular de la ciudad, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la conectividad hacia la zona oriente de Chihuahua Capital.

La obra consistió en la construcción de un paso superior de 400 metros de longitud, con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y una superestructura conformada por cinco claros de 37 metros, soportados con 60 trabes tipo AASHTO V; además de rampas de acceso y salida, una glorieta que optimiza el flujo vehicular, pavimentación, banquetas y otras adecuaciones para fortalecer la seguridad vial.

Como parte del proyecto integral también se instalaron 82 luminarias, señalamiento horizontal y vertical, así como un nuevo sistema de drenaje pluvial que permitirá un mejor desalojo del agua durante la temporada de lluvias.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, esta obra beneficiará a más de 350 mil personas que diariamente utilizan este importante corredor vial, permitiéndoles realizar traslados más ágiles, seguros y eficientes.

Con la conclusión de este proyecto, el Gobierno Municipal continúa impulsando obras estratégicas que responden al crecimiento de Chihuahua Capital y mejoran la movilidad en beneficio de las familias.