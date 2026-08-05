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Sube a 79 casos de gusano barrenador; Chihuahua capital presenta su primer caso

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) dio a conocer la actualización de contagios por Gusano Barrenador en Ganado (GBG) en donde Chihuahua cuenta con 79 casos activos.

Los contagios se dan en los siguientes municipios:

  • Aldama 2
  • Allende 6
  • Balleza 2  
  • Camargo 4  
  • Chihuahua 1
  • Chinipas 1
  • Coronado 14
  • Cuauhtémoc 3
  • Cusihuiriachi 1
  • Delicias 1
  • Belisario Dominguez 2
  • Parral 3
  • Huejotitan 4
  • Jimenez 4
  • La Cruz 2
  • López 4
  • Matamoros 9
  • Rosales 1
  • Rosario 2
  • San Francisco de Conchos 1
  • San Francisco del Oro 3
  • Santa Barbara 1
  • Santa Isabel 1
  • Valle de Zaragoza 1

Cabe destacar que a nivel nacional se cuenta con mil 993 casos activos, el principal foco rojo esta al sur del país en especifico Puebla con 161 casos.

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