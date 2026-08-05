Sube a 79 casos de gusano barrenador; Chihuahua capital presenta su primer caso

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) dio a conocer la actualización de contagios por Gusano Barrenador en Ganado (GBG) en donde Chihuahua cuenta con 79 casos activos.
Los contagios se dan en los siguientes municipios:
- Aldama 2
- Allende 6
- Balleza 2
- Camargo 4
- Chihuahua 1
- Chinipas 1
- Coronado 14
- Cuauhtémoc 3
- Cusihuiriachi 1
- Delicias 1
- Belisario Dominguez 2
- Parral 3
- Huejotitan 4
- Jimenez 4
- La Cruz 2
- López 4
- Matamoros 9
- Rosales 1
- Rosario 2
- San Francisco de Conchos 1
- San Francisco del Oro 3
- Santa Barbara 1
- Santa Isabel 1
- Valle de Zaragoza 1
Cabe destacar que a nivel nacional se cuenta con mil 993 casos activos, el principal foco rojo esta al sur del país en especifico Puebla con 161 casos.