Sube a 79 casos de gusano barrenador; Chihuahua capital presenta su primer caso

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) dio a conocer la actualización de contagios por Gusano Barrenador en Ganado (GBG) en donde Chihuahua cuenta con 79 casos activos.

Los contagios se dan en los siguientes municipios:

Aldama 2

Allende 6

Balleza 2

Camargo 4

Chihuahua 1

Chinipas 1

Coronado 14

Cuauhtémoc 3

Cusihuiriachi 1

Delicias 1

Belisario Dominguez 2

Parral 3

Huejotitan 4

Jimenez 4

La Cruz 2

López 4

Matamoros 9

Rosales 1

Rosario 2

San Francisco de Conchos 1

San Francisco del Oro 3

Santa Barbara 1

Santa Isabel 1

Valle de Zaragoza 1

Cabe destacar que a nivel nacional se cuenta con mil 993 casos activos, el principal foco rojo esta al sur del país en especifico Puebla con 161 casos.