Convive Carla Rivas con familias de Villas del Sur

La diputada del Distrito 16, Carla Rivas, sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Villas del Sur, en un encuentro ciudadano donde se abordaron temas prioritarios relacionados con parques, áreas verdes y servicios públicos, con el objetivo de seguir construyendo soluciones de la mano de las familias del sector.

Como parte de la jornada, también se realizó una dinámica de lotería entre las familias asistentes, generando un ambiente de convivencia y participación comunitaria. Las y los vecinos tuvieron la oportunidad de recibir diversos obsequios, entre ellos parrillas para cocina, tostadores, toppers, artículos de baño y distintos productos para el hogar.

“Seguiremos cercanos a la gente, atendiendo sus inquietudes y trabajando juntos para mejorar nuestros espacios públicos y fortalecer el tejido social de nuestras colonias”, expresó la legisladora.

Finalmente, la diputada Carla Rivas agradeció la participación de las familias de Villas del Sur y reiteró su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso del Estado y en territorio, escuchando de cerca las necesidades de la ciudadanía para impulsar mejores condiciones de vida para el Distrito 16.