Ya son 12 los muertos por masacre en campo de futbol en Salamanca, Guanajuato

La masacre en el municipio de Salamanca ya suma 12 personas fallecidas; el ataque ocurrió en un campo de futbol cuando se jugaba un partido, confirmaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

#Salamanca "Un comando armado llegó y atacó a estas personas, este hecho se suma a una ola de violencia", afirmó el Alcalde César Prieto luego de la masacre que dejó 11 personas sin vida.

"Hoy estamos pasando por un momento grave, hay grupos criminales que están tratando de…

Por este hecho también hay 11 personas más que resultaron heridas, de las que cuatro se encuentran en estado de gravedad.

De acuerdo a los primeros reportes, en el complejo deportivo Emiliano Zapata había una convivencia y se disputaba un juego de futbol cuando un grupo de sujetos armados entró a la zona localizada en una propiedad privada.

Al menos ocho sujetos entraron en dos camionetas y dispararon armas de alto poder indiscriminadamente contra jugadores y espectadores minutos después de las cinco de la tarde.

Los hechos se registraron minuto antes de las 6:00 de la tarde en la comunidad Loma de Flores, localizada en los límites con Irapuato. En un inicio, policías municipales y paramédicos de Cruz Roja reportaron que al menos siete personas ya estaban muertas por herida de bala.

“Se reportan siete muertos en el lugar al parecer estaban jugando futbol y llevaban acompañantes cuando entran sujetos armados y les disparan, hay por lo menos 12 heridos, algunos trasladados por sus medios”, dijo un paramédico de Cruz Roja que pidió no ser identificado.

Más tarde, autoridades locales y estatales confirmaron que al corte de las 7:00 de la noche eran 12 las personas fallecidas y cuatro heridos de gravedad. Autoridades federales reportaban 14 personas muertas. Aún se desconocen los motivos del crimen y en la zona hay una fuerte movilización policiaca.

Apenas este sábado seis personas fueron asesinadas; cinco en la comunidad Cuarto de Altamira. Un grupo que se autodenomina “La Marriza” es investigado por los ataques.