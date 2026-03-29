Cumple DARE de la Policía Municipal 20 años de inspiración y prevención en niños y jóvenes

– Eleazar Moreno Corrales, compartió como llegó a ser parte de este equipo, sueño que tuvo desde que era niño

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de marzo de 2026.- Lo más valioso para un agente de la Policía Municipal que al mismo tiempo realiza funciones de instructor DARE, ha sido constatar cómo su trabajo basado en la prevención contra drogas y violencia, ha sido inspiración para muchos estudiantes que lo han recibido y les ha servido incluso de motivación para incorporarse a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El programa preventivo DARE llegó a Chihuahua en 2006 por iniciativa del Gobierno Municipal con la intención de alertar a la niñez y juventud sobre diversos peligros. Además, ha instruido a miles de estudiantes con instrucción en valores al grado que algunos han cambiado su perspectiva personal y hacia los agentes que deciden seguir sus pasos.

Un ejemplo es el policía Eleazar Moreno Corrales, quien recuerda su primer contacto con el programa en la primaria y la forma en que un instructor se ganó su confianza al grado de cambiar su forma de pensar y romper algunos prejuicios culturales hasta empatizar con la figura del guardián del orden.

El entonces pequeño alumno grabó en su mente la idea de imitarlo. No fue fácil; su madre quería un profesionista y mientras llegaba el momento terminó una carrera técnica, luego la ingeniería civil hasta pertenecer al Ejército Mexicano.

Pero la vocación de servir y proteger a los demás desde la corporación preventiva, era un sueño que deseaba realizar y un buen día dejó todo, se acercó a la institución en busca de una oportunidad, lo aceptaron y una vez concluida su academia se vio vistiendo el traje azul que tanto anhelaba.

La historia no quedó ahí: el policía Eleazar Moreno Corrales está nuevamente en las aulas escolares, pero ahora convertido en instructor DARE, ya que a seis años de su ingreso a la DSPM aplicó exitosamente para entrar como instructor y formar parte del Grupo Especial DARE, donde permanece en la actualidad.