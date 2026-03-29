Publica Municipio los resultados de Mi Beca Chihuahua Deporte 2026

– Estímulo económico para el desarrollo y fomento deportivo en Chihuahua capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), hizo pública la lista de folios beneficiarios del programa Mi Beca Chihuahua Deporte edición 2026.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro dio a conocer que podrán consultar los resultados del programa en la página web del Municipio de Chihuahua: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias.

Este programa tiene como objetivo fomentar el continuo desarrollo de deportistas que ya se encuentran representando al Municipio de Chihuahua en competencias estatales y en diversos deportes.

Orlando Loya y Daniel Márquez son deportistas capitalinos que participan con la selección nacional de la disciplina de Handball y han representado al país en diversas competencias; beneficiarios del programa municipal en la categoría de alto rendimiento, quienes compartieron que el apoyo económico es clave para seguir en concentración para su representación.

Asimismo, dentro de Mi Beca Deporte están las categorías de deportistas menores y mayores de edad, Deporte Adaptado, entrenadores, promotores, comités deportivos y las y los ganadores del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte “Teporaca”

En esta edición son beneficiados un total de mil 32 chihuahuenses en las categorías, quienes podrán acudir a partir del 20 de abril a las instalaciones del Centro Deportivo Tricentenario para firmar el número de identificación personal para el retiro del apoyo económico durante el presente año.

Consulta los resultados y cualquier duda, comunícate al 072.