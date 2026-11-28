Un fuerte incendio consumió por completo una vivienda ubicada en el cruce de las calles CTM y 120, en la colonia Esperanza, lo que generó una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron el domicilio, de construcción sólida, completamente envuelto en llamas, por lo que comenzaron de inmediato con las maniobras para sofocar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría iniciado a consecuencia de un cortocircuito en un calefactor. Afortunadamente, los moradores lograron salir del inmueble al percatarse de la emergencia, por lo que no se reportaron personas lesionadas. La vivienda presentó daños totales, mientras que agentes municipales realizaron un amplio acordonamiento de la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.