El Gobierno de la CDMX activó las Alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias para la tarde y noche del viernes 27 de noviembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) activó este viernes 27 de noviembre las Alertas Roja y Naranja por pronóstico de lluvias fuertes en las 16 demarcaciones de la capital.

De acuerdo con un aviso en sus redes sociales, la vigencia de ambas alertas comprende de las 14:00 h de este viernes 27 de noviembre hasta las 06:00 h del sábado 28 de noviembre de 2026.

Alerta Roja en seis alcaldías

La Alerta Roja fue activada para las alcaldías Álvaro Obregón (AOB), Cuajimalpa (CUJ), Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros (mm).

Entre los peligros asociados para esta zona se advierte sobre lluvias fuertes que pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, posibles deslaves de laderas, así como la caída de ramas, árboles y lonas. Para estas demarcaciones, las autoridades recomiendan a quienes habitan en zonas de riesgo de inundación guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos, atender las indicaciones de Protección Civil y evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Alerta Naranja en 10 alcaldías

La Alerta Naranja rige para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, ante el pronóstico de lluvias de entre 30 y 49 milímetros.

En estas diez demarcaciones, los riesgos principales son la generación de encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua en vialidades. Protección Civil de la CDMX exhortó a la población a no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, caminar sobre puentes y banquetas, auxiliar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad para resguardarse, evitar refugiarse debajo de árboles y esperar a que disminuya la lluvia.

Ante cualquier emergencia por estas fuertes lluvias en la CDMX, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 911 y 55-5683-2222 para realizar reportes.