Vuelca vehículo tras impactar semáforo en la avenida Pacheco

La noche de este sábado se registró un aparatoso accidente vial sobre la avenida Pacheco, luego de que un joven conductor perdiera el control de su vehículo y terminara volcado.

De acuerdo con los primeros reportes, el guiador de un automóvil Chevrolet Malibú circulaba de norte a sur por dicha vialidad cuando, a la altura de la Comandancia Sur, impactó contra la base de un poste de semáforo, lo que provocó que la unidad volcara sobre su costado derecho.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, quienes abanderaron la zona para prevenir otro percance y realizaron el registro correspondiente del accidente, a fin de deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad.