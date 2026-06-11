Vuelca vehículo en la carretera Delicias; conductor resulta con lesiones leves

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Delicias, a la altura del kilómetro 204, donde el conductor de un automóvil Honda Civic perdió el control de la unidad, salió de la cinta asfáltica y cayó por una pendiente de aproximadamente dos a tres metros de profundidad.

Tras abandonar el pavimento, el vehículo volcó en varias ocasiones y finalmente terminó nuevamente sobre sus cuatro llantas. A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor únicamente presentó golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado de emergencia a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos y Carreteras, acudieron al lugar para abanderar la zona y prevenir otros accidentes, mientras una grúa realizó las maniobras necesarias para retirar el automóvil siniestrado y restablecer la circulación en el tramo carretero.