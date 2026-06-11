Adulta mayor fallece en la vía pública de la colonia Plan de Ayala

Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida la tarde de este jueves sobre la banqueta de la calle Movimiento Inquilinario, en la colonia Plan de Ayala, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos y familiares solicitaron apoyo tras observar a la adulta mayor tendida en el lugar. Al arribar, las autoridades confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Mientras esperaban la llegada de las autoridades correspondientes, familiares y habitantes del sector cubrieron el cuerpo con una manta y colocaron una veladora a un costado.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento. De manera preliminar, se presume que podría tratarse de una muerte por causas naturales, sin embargo, serán las investigaciones y el dictamen oficial los que confirmen esta versión antes de autorizar la entrega del cuerpo a sus familiares para los servicios funerarios.