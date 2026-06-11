Celebran chihuahuenses triunfo de México en monumento a Pancho Villa

Cientos de Chihuahuenses se dieron cita en el monumento a Pancho Villa, celebrando el triunfo del primer partido de la selección mexicana contra Sudáfrica.

Tras vencer con un marcador 2 – 0 se aglomeraron en la avenida División del Norte y Avenida Universidad con banderas de México, porras y hasta espuma blanca celebraron el triunfo del primer partido del mundial 2026.

Sin embargo, algunos aficionados llevaron la fiesta a otro limite pues se pudo dar un olor a “marihuana” en la zona y algunos portan bebidas alcoholicas en la vía pública.

En la glorieta de Pancho Villa se cierra la circulación al tráfico vehicular, policía municipal y vial resguardan la zona.