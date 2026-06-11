Cateo deja tres detenidos y aseguran narcóticos

Elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la División de Narcóticos, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en el número 162 de la calle Che Guevara, en el cruce con Camilo Torres, en la colonia Villa de la ciudad de Chihuahua.

Durante la intervención, las autoridades detuvieron a tres hombres y aseguraron una cantidad considerable de presunto narcótico conocido como cristal, el cual fue embalado y puesto a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones de ley.

Asimismo, los agentes colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble cateado, el cual quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial mientras continúan las indagatorias relacionadas con este operativo.