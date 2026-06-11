Exceso de velocidad provoca choque múltiple en el Periférico de la Juventud

Un joven de aproximadamente 20 años de edad resultó lesionado luego de protagonizar un choque múltiple la tarde de este jueves sobre el Periférico de la Juventud, en el trébol que conecta con la avenida Homero, al norte de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, el conductor de una camioneta Nissan azul de modelo atrasado circulaba en sentido norte-sur cuando presuntamente perdió el control debido al exceso de velocidad. La unidad impactó inicialmente a un Nissan Sentra rojo y posteriormente se proyectó contra el muro de contención. Sin control, la camioneta terminó chocando contra una Nissan Frontier blanca.

Tras el accidente, tanto el Nissan Sentra como la Nissan Frontier presentaron daños leves en la parte trasera. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica al conductor responsable, mientras elementos de la Policía Vial se encargaron de levantar el reporte correspondiente y determinar las causas del percance.